TDAH é tema de roda de conversa em evento do TCE-AM

Os principais aspectos e características do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), entre eles a hiperatividade e as dificuldades de aprendizagem, foram tema central da roda de conversa “Hiperatividade x Diagnóstico do TDAH pelos olhos da sociedade”, realizada na manhã desta sexta-feira (21), no auditório do Tribunal de Contas do Amazonas.

Realizado em parceria entre a Diretoria de Saúde (Disau), Divisão de Assistência Social (Dias) e a Escola de Contas Públicas (ECP), o evento contou com a participação de profissionais de diversas áreas da neurobiologia e pedagogia, entre eles a psiquiatra infantil Valéria Cerqueira, a psicóloga Julyane Garcez Ferreira, a neuropsicopedagoga Jessica Natasha Aires Marinho e a neurologista Monique Vitoriano Carneiro.

“Esse é um evento que tem como objetivo principal promover a conscientização sobre o TDAH, além de combater o preconceito relacionado ao diagnóstico, desmistificando crenças equivocadas e oferecer orientações tanto para as pessoas diagnosticadas com o transtorno quanto para seus familiares e cuidadores”, destacou a diretora de Saúde do TCE-AM, Erika Fernandes.

“Ao fornecer conhecimento e orientação, podemos ajudar a identificar e encaminhar para o atendimento adequado, garantindo que as pessoas recebam o tratamento necessário. Isso gera um impacto positivo tanto para o paciente, que passa a receber o suporte necessário, quanto para a família, que muitas vezes encontra respostas para situações que antes eram difíceis de compreender”, concluiu.

Com informações do TCE-AM