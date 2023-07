TCE-AM dá início ao 1º Fórum de dos Programas de Preparação para Aposentadoria, nesta quarta (19)

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) via Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp) dá início, nesta quarta-feira (19), ao I Fórum de Discussão sobre os Programas de Preparação para Aposentadoria (PPA) nas Instituições Públicas – Uma questão de política pública.

O evento segue até o dia 20 de julho, no auditório da Corte de Contas.

Com o propósito de informar e debater sobre a importância da aplicação desses programas como forma de garantir direitos e assistências a esses servidores, o evento tem o intuito de gerar um momento de reflexão acerca da finalidade do PPA para os órgãos públicos.

Aos interessados em contribuir com essa discussão, as inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico da Escola de Contas Públicas do Amazonas (ECP-AM) em ecpvirtual.tce.am.gov.br. Os inscritos e participantes do evento garantem certificado de participação de 12 horas.

Programação

Feito em dois dias, com horários diferentes. O Fórum inicia nesta quarta-feira (19), com atividades a partir das 14h, entre elas a palestra magna “Aposentadoria e Qualidade de Vida: Desafios e Oportunidades” com a especialista em Saúde da Mulher e da Criança pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Denise Gutierrez.

Contando com o apoio da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), o evento também terá a presença de parceiros da administração pública da esfera municipal, estadual, municipal e demais poderes, na qual darão sequência ao Fórum no segundo dia de discussões que será realizado no dia 20 de julho, de 8h às 17h, para apontar maneiras que órgãos públicos podem atuar nos processos de mudanças organizacionais.

