STF manda Federal prender Silvinei Vasques, por suspeitas da PRF interferir nas eleições

Investigado por interferência nas eleições e outros delitos, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi preso no dia de hoje, no início da manhã, após o cumprimento de formalidades de que o mandado de prisão de Alexandre de Moraes houvesse de ser cumprido logo ao amanhecer do dia.

Outros mandados são cumpridos nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. A operação conta com apoio da Corregedoria Geral da Polícia Rodoviária Federal. Serão ouvidos 47 policiais rodoviários federais a fim de se amadurecer sobre o fato de terem recebido ordens diretas do ex-chefe da PRF durante os dois turnos das eleições.

Vasques é suspeito de ter tentado usar a Polícia Rodoviária Federal para interferência nas eleições pretéritas. As hipóteses são de ter direcionado recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores, no dia 30 de outubro do ano passado em lugares onde Lula teria maioria de votos. Evidenciou-se, na época, um patrulhamento ostensivo sob o comando de Vasques, principalmente na região Nordeste do país.

Silvinei foi o alvo principal das medidas deflagradas no dia de hoje pela Federal na execução da Operação Constituição Cidadã, que vasculha a apreensão de provas nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Prevaricação, violência política, atentado com o exercício do sufrágio do voto, foram alguns dos crimes que motivaram a prisão.