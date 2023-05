STF analisará sexto bloco de denúncias por atos antidemocráticos a partir de 23/5

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia, na próxima terça-feira (23/5), a apreciação de mais 131 denúncias contra acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8/1. O julgamento será realizado em sessão virtual extraordinária do Plenário convocada especialmente para esse fim pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber. As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Este será o sexto bloco de denúncias submetidas ao colegiado, somando 1.176 até o momento. No julgamento, que ocorrerá de 0h de 23/5 até 23h59 de 29/5, o Supremo vai decidir se abre ações penais contra mais 131 acusados no INQ 4921, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Se as denúncias forem recebidas, serão instauradas ações penais, e eles se tornarão réus. Os processos, então, terão seguimento com a fase de coleta de provas, que inclui os depoimentos das testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF julgará se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer.

O INQ 4921 investiga os autores intelectuais e as pessoas que instigaram os atos, e a acusação é de incitação ao crime e associação criminosa (artigos 286, parágrafo único, e 288 do Código Penal).

Os advogados dos denunciados podem apresentar sustentações orais até as 23h59 do dia 22/5.

Veja a relação dos novos denunciados no INQ 4921:

Edna Dias Sales

Kalebe Soares

Lourival Coelho dos Santos

Luis Carlos da Silva

Luis Humberto Ferreira da Silva

Manoel Missias Vieira

Ricardo Augusto Bock

Rogério Caroca Barbosa

Rosa Maria Pinto Vanderley

Rosangela de Oliveira Santos

Rosildo Francisco de Jesus Santos

Sthelio Freitas Macedo

Telmo José Reginatto

Valdirene Roque

Valmir Fernandes Pinoti

Vanessa Mayara Lopes da Silva

Vera Lucia Alves Valente Beltrame

Wagner Silvestre da Silva

Wellington Fernando Oliveira Lima Fereira

Wemerson Alves de Souza

Wesley da Silva Ferreira Taveira

Antônio Luís da Silva

Armando Valentim Settin Lopes de Andrade

Carlos Alberto Raimundo

Celso Fuhr

Claudineia Bezerra de Souza

Eli da Silva Ramos

Elizabete Braz da Silva

Julio Ricardo Alonso

Marcos Aurélio da Costa Fávaro

Marizeli Rigoni Carvalho

Reinaldo Pereira da Silva

Rosangela Maria Ronconi

Sônia Maria Streb da Silva

Thayna Valeria Duarte Oliveira

Vinícius Cassiano Rodrigues

Zaqueu Pereira da Silva

Adelir Zoz

Anna Carolina Vieira Cintra Marques

Antonia Rachel de Souza

Brayan Timer de Souza

Bruna Cristina Zaramella

Daniel Pereira de Almeida

Diego Guanabara Correa Scalona

Felipe Rosa Marques

Fernando Mendes Tattero

Guido Schmidt

Joseane Neves Evangelista

Pedro Roberto Nunes Campos

Sarah Gabriella Oliveira Mesquita

Wellington Ronaldo Costa

Ana Caroline Elgert

Ana Claudia Vajda

Ana Cristina de Oliveira Lemos

Ana Lucia Cruz Cerqueira

Angela Maria Ananias

Antonio Marcos Fernandes de Carvalho

Aparecida Rodrigues do Nascimento

Bruno Simões Gobbi

Candido José Gobbi

Carlos Antonio Eifler

Carlos Daniel Aragão de Araújo

Celina da Silveira Domingues

Cesar Amaro da Silva

Claudiane Pereira da Conceição

Claudiney Assuncao Albuquerque

Cristiane Barboza Fernandes

Deibe Regina da Silva Cavalheiro

Deiviston da Silva Ribeiro

Elynne Gomes dos Santos Lima

Francisco Idevan Rodrigues

Genil Trevizan Fernandes

Genilson Pereira Figueiredo

Gesilane da Silva Borges

Gilmar dos Santos

Gilson da Silva Mattos

Gláucia Nadine Pimentel

Gleiciany Diogo de Souza

Gutemberg Mozart Miranda

Jefferson Paczkoski Compagnoni

José Carlos Nogueira Alves

Josival Ferreira de Resende

Livia Soares Pereira

Lourival da Conceição

Luciana Faskomy Dorea

Luciana Raimundo

Luciano da Silva

Luciano dos Santos Rossi

Luciano Melo de Sousa

Luiz Fernandes Venancio

Madalena Severo dos Santos

Marcela Tatiane de Oliveira Santos

Marcelo Alberto Rech

Marcelo Areias dos Santos

Marcia Maria da Silva

Marcos Fernando de Oliveira Costa

Marcus Vinicius de Jesus Rosa

Maria de Fátima Almeida Barros

Mario José Ott

Marisa de Fatima Renner

Marlos Janutt

Marta Bastos Dias

Matheus da Silva Gomes

Michela Batista Lacerda

Michell Plateny da Silva

Misael Rosa da Silva

Nazaré da Graça Mouzinho Moda

Noel de Oliveira

Noemy Cristaldo Leite Jansons

Odilson dos Santos Conceição

Otoniel Francisco da Cruz

Paulo Cesar Pastega

Paulo Jorge Gomes

Paulo Roberto Alves da Silva

Renata Maria da Cruz

Renato Marchesini Figueiredo

Rubia Cristiana de Oliveira

Sergio Kenji Furukita

Silvana Moura Lirio Prauze

Silvia Maria da Silva Pião

Suelma dos Santos e Santos

Taliene Maiere Franca

Tatiane Oliveira dos Santos

Thiago de Lima Pinheiro

Thiago Nunes dos Santos Souza

Tiara dos Santos

Valdenir Aparecido de Souza

Valquiria Mariza Dias Jahnke

Vera Lucia Moraes Fernandes

Walace da Silva Medeiros

Washington Magalhaes Souza

Com informações do STF