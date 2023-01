Simonetti marcou presença na posse dos ministros da Justiça e AGU

A OAB Nacional esteve presente, na segunda-feira (2/1), à posse dos novos ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, teve assento à mesa nas duas cerimônias. Ele afirmou que as pastas são relevantes para a concretização da missão constitucional da advocacia.

Simonetti também ressaltou a necessidade de se firmar um pacto nacional pela estabilização institucional do país e manteve a postura de abertura ao diálogo que tem caracterizado a OAB. “O Brasil tem que se unir. A Ordem estará atuante para defender as leis e a Constituição, para que tenhamos um processo de harmonização da sociedade que conduza o país a um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico e social”, disse.

O presidente da OAB frisou que a entidade seguirá cumprindo sua função social, de defesa das prerrogativas da classe, e do Estado democrático de direito. “A OAB só existe se atender aos anseios da advocacia e cumprir o seu papel enquanto instituição na sociedade. À Ordem, incumbe a defesa do Estado Democrático de Direito. Estaremos a postos para seguir atuando pela efetivação da Justiça”, afirmou. Com informações da assessoria de imprensa da CFOAB