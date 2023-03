Servidor não pode ter promoção atendida em liminar por implicar em aumento de remuneração

O Desembargador Cezar Luiz Bandiera, do Tribunal de Justiça do Amazonas, negou a um militar, pedido de promoção, por meio de liminar, em mandado de segurança , embora preenchidos os requisitos para o direito, como reconhecido, porque o deferimento dessa promoção implicaria em aumento de remuneração. A liminar, nessas hipóteses, é vedada na lei. Embora demonstrada a omissão estatal com a promoção do servidor, autor na ação, Renan Oliveira, foi firmado o impedimento legal no atendimento da medida na razão de que possa resultar em aumento de remuneração.

A medida liminar no mandado de segurança tem como fim resguardar o direito do interessado, por ser líquido e certo. Ocorre que, o caráter antecipatório da decisão pedida, ainda que o requerimento esteja embasado em provas documentais, pode não encontrar amparo, a uma porque o momento processual implique no esgotamento do objeto da ação e, a duas, porque, quando se cuida de pedido cujo atendimento reflita em aumento de remuneração, ausente estará a possibilidade jurídica. Aumento de remuneração não suporta atendimento liminar em mandado de segurança , fixou o Relator.

A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado, registrou o relator.

No caso concreto, a tutela provisória pedida, então denegada, teria como consequência o aumento da remuneração, o que tornou impossível se atender ao pedido do Requerente, em caráter liminar, arrematou o acórdão , ante expressa vedação legal, com base no art. 1059, do CPC e art. 2º, B, da Lei nº 9.494/1997.

Processo nº 4002016-65.2023.8.04.0000

