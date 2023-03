Aumentam pressões sobre o caso das joias de Michelle e Federal investigará

O Ministro da Justiça anunciou que amanhã, segunda feira, a Polícia Federal receberá um ofício requisitório em que se determina que se apure a entrada, possivelmente irregular, de um conjunto de joias doados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sem protocolos oficiais, pelo Governo da Arábia Saudita. As joias são avaliadas em R$ 16,5 milhões. Há pressão para essas investigações fora do Executivo. A deputada federal Erika Hilton, do Psol, pediu que o Ministério Público Federal em São Paulo entre na apuração.

Para o Ministério da Justiça, há a necessidade de se apurar crimes com a Administração e que envolvem o descaminho, peculato e lavagem de dinheiro, entre outros possíveis delitos. Outros ministros de Lula entraram na disputa pela apuração desses fatos.

O Ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, considerou repugnante as tentativas de Jair Bolsonaro em recuperar as joias que foram apreendidas pela Receita Federal e prega uma eficaz apuração dos fatos e de suas circunstâncias. Padilha disse que, no mínimo, um contrabando que precisa ser averiguado.