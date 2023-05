Serviço Militar obrigatório tem prazo para alistamento até 30 de junho

Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos este ano devem ficar atentos ao prazo final para o alistamento militar obrigatório, que encerra no dia 30 de junho. O cadastro está disponível e o alistamento pode ser feito on-line, em site disposto pelo Ministério da Defesa ou presencialmente em qualquer Junta de Serviço Militar.

Os residentes no exterior devem acessar o site do Ministério das Relações Exteriores. A incorporação de jovens representantes brasileiros, de todas as classes sociais, visa ao provimento de quadros para à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica.

Serviço Militar Obrigatório – O serviço militar brasileiro se divide em três etapas – o alistamento, a seleção geral e a incorporação ou matrícula – que se sucedem ao longo do ano. Desde 2003, as fases do processo de recrutamento são comuns à Marinha, ao Exército e a Aeronáutica.

É por meio do alistamento que as três Forças dão início ao processo de incorporação de novos recrutas, possibilitando ao jovem a oportunidade de servir à Pátria. Com a formação de recursos humanos qualificados, as Forças Armadas garantem uma reserva para possível mobilização em caso de necessidade.

Fonte: Ministério da Defesa