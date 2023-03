Serial Killer Lázaro Barbosa tem túmulo violado informa Polícia Civil de Goiás

Lázaro Barbosa, conhecido como serial Killer brasileiro que assassinou quatro pessoas da mesma família, no dia 09 de junho de 2021, teve seu túmulo violado no Cemitério de Cocalzinho de Goiás, onde foi enterrado após ser morto em confronto de tiros com a polícia.

Após os assassinatos, Lázaro ficou foragido por 20 dias, e ficou famoso por invadir chácaras, fazer pessoas reféns e enfrentar a polícia. Morto, foi enterrado em Goiás.

A sepultura de Lázaro foi violada e é alvo de uma perícia pela polícia. “De fato foi violada a sepultura, fizeram uma escavação lá. Não temos informações se levaram alguma coisa. A perícia está indo para o local, assim como o médico legista para verificar se dá para fazer a contagem da ossada ou precisa fazer uma exumação”, diz o delegado Cléber Martins, da Polícia Civil encarregadas das investigações.

Lázaro Barbosa foi um dos criminosos mais procurados no Brasil. Ao morrer, o serial killer tinha apenas 32 anos de idade. Lázaro foi acusado de invadir uma casa em Ceilândia, no dia 09 de junho de 2021 e matou o empresário Cláudio Vidal de Oliveira, os dos filhos, Gustavo Marques e Carlos Eduardo Marques, além da matriarca da família. Posteriormente, foi caçado pela polícia e morto em tiroteio.