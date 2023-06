Reiteração de Violência em Escola: Jovem mata estudante a tiros e fere colega no Paraná

Um novo relato de violência no país aconteceu no Paraná, em Cambé, na manhã de hoje. O centro da violência foi o Colégio Estadual Prof. Helena Kolody, na região norte do Estado sulista. Um ex- aluno, portando arma e a disparando, matou um colega e feriu outro. O Autor dos disparos foi detido e encaminhado para Audiência de Custódia na cidade vizinha de Londrina.

Embora as autoridades sigam investigando, os fatos que envolvem a motivação do crime não restou esclarecido. Sabe-se que logo após o ocorrido foram acionados o Samu e a equipe do Corpo de Bombeiros do Estado. O Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, declarou, por três, luto oficial. Ratinho manifestou sua aversão ao episódio.