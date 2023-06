Projetos que visam incentivo a pesquisa acadêmica no CNJ tem prazo até dia 12

Termina nesta segunda-feira (12/6) o prazo para a inscrição de projetos para concorrerem ao “Prêmio Justiça e Inovação”, uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A inscrição é gratuita e pode ser feita na página do Fórum Internacional Justiça e Inovação (Fiji).



O prêmio tem o objetivo de incentivar a pesquisa acadêmica e a inovação tecnológica capazes de contribuir para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e a solução de desafios práticos enfrentados pelo Judiciário brasileiro. A premiação será entregue durante o Fiji, no dia 20 de junho, em Brasília.



Será admitida a inscrição de projetos inovadores, criativos, com resultados validados e replicáveis, desenvolvidos e executados por professores, pesquisadores e estudantes universitários, ou por membros e servidores do Judiciário, que proponham soluções para desafios práticos enfrentados pelo poder.



Agência CNJ de Notícias, com informações do STF