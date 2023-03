TJ-RJ mantém prisão de professor acusado de ser mandante da morte de companheira grávida

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) manteve a prisão do professor Diogo Vilela de Nadai, que foi indiciado como mandante da morte da companheira, a engenheira Letycia Peixoto Fonseca, grávida de oito meses.

No início da semana, o juiz Adones Henrique Silva Ambrósio Vieira, titular da 1ª Vara Criminal do município, decretou a prisão temporária do professor, apontado pela polícia como envolvido no assassinato da engenheira, atingida pelos tiros disparados por dois ocupantes de uma motocicleta, na frente da sua casa. O processo pelo crime terá trâmite na 1ª Vara Criminal de Campos.

Na audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (dia 9), o juiz Samuel de Lemos Pereira assinalou que não possuía competência para revisar a decisão que decretou a prisão. De acordo com o magistrado, o objetivo da audiência de custódia é de questionar o custodiado sobre as circunstâncias da sua prisão, verificando a sua legalidade e a presença de indícios de agressão pelos agentes policiais. O professor negou qualquer tipo de violência no ato da sua prisão.

Processo: 0002767-61.2023.8.19.0014

Com informações do TJ-RJ