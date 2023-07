Procuradoria da República ingressa nas investigações dos crimes praticados contra Moraes

A Procuradoria-Geral da República (PGR) requisitou informações à Polícia Federal sobre as agressões sofridas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e seu filho, na Itália. O Ministério Público Federal está adotando todas as medidas necessárias ao esclarecimento dos fatos, para avaliação de outras deliberações que envolvem a matéria, definiu o PGR, Augusto Aras.



O procurador-geral da República, Augusto Aras, que está fora do Brasil e em fuso horário muito diferenciado do horário oficial de Brasília, tão logo soube do ocorrido, enviou mensagem ao magistrado a quem manifestou solidariedade. Aras considera repulsiva essa agressão, que se agrava, segundo ele, ao atingir a família do ministro.

As agressões ocorreram no Aeroporto Internacional da Itália, quando Moraes voltava com a família ao Brasil. Os suspeitos estão sendo ouvidos pela Federal, em Piracicaba, São Paulo. Alem da agressão ao filho do Ministro, a Federal apura as ofensas assacadas contra o Ministro pelos brasileiros, no exterior. O primeiro a ser ouvido foi Roberto Mantovani Filho, empresário de Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo.

Fonte: PGR