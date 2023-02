Presidente do TJAM prestigia a posse dos deputados eleitos para o mandato de 2023 a 2027, na Aleam

A presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge, participou na manhã de quarta-feira (01/02) da sessão solene de posse dos 24 deputados da 20.ª Legislatura (2023/2027) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Na cerimônia, ocorrida no Plenário Ruy Araújo, na Sede do Legislativo Estadual, foram 14 deputados estaduais reeleitos e 10 que cumprirão o primeiro mandato. O desembargador Abraham Peixoto Campos Filho também compôs a Mesa de Autoridades da sessão solene, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM).

“Viemos trazer os nossos votos de pleno êxito aos parlamentares que tomam posse nesta data, que é sempre um momento importante para a Democracia brasileira. Que todos possam desenvolver um trabalho profícuo contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento do nosso Estado e o atendimento das necessidades da população. Aproveito também para cumprimentar os membros da nova Mesa Diretora da Assembleia, em nome do seu presidente, o deputado Roberto Cidade, que foi reconduzido ao cargo. Reiteramos a disposição do Judiciário Estadual em trabalhar sempre de forma independente, mas sobretudo harmônica, com os demais Poderes”, afirmou a presidente do TJAM, Nélia Caminha Jorge.

Conforme os ritos regimentais da Aleam, a sessão solene de posse da nova legislatura foi presidida pelo parlamentar mais idoso do Legislativo Estadual, o deputado Adjuto Afonso (União Brasil). Coube a ele, em nome dos demais colegas, proferir o compromisso em “manter, defender e cumprir a Constituição da República e do Estado do Amazonas, e observar as leis, desempenhando com lealdade o mandato conferido pelo povo amazonense.” Em seguida, os deputados eleitos ou reeleitos nas eleições gerais de outubro do ano passado foram chamados nominalmente para assinar o termo de posse.

Escolha da Mesa Diretora

Após a posse dos eleitos, foi realizada a eleição da nova Mesa Diretora do Legislativo Estadual para o biênio 2023-2024. O deputado estadual Roberto Cidade (UB) foi aclamado como presidente. Parlamentar de segundo mandato, Cidade foi reconduzido ao cargo, por aclamação, uma vez que não houve chapa concorrente.

A Mesa Diretora da Aleam tem como primeiro vice-presidente o deputado Carlinhos Bessa (PV); na segunda vice-presidência, a deputada Alessandra Campêlo (PSC); e na terceira vice-presidência, o deputado Felipe Souza (Patriotas). O ouvidor é o deputado Sinésio Campos (PT).

A secretaria-geral da Casa será exercida pelo deputado João Luiz (Republicanos); o primeiro secretário é o deputado, Abdala Fraxe (Avante); a segunda secretária é a deputada Joana Darc (UB); o terceiro secretário é o deputado Cabo Maciel (PL); e o corregedor da Aleam é o deputado Dr. Gomes (PSC).

