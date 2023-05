​Presidente do TCE-AM dá posse a mais sete aprovados no concurso da Corte de Contas

Mais sete servidores aprovados no concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), realizado em 2021, foram empossados, nesta terça-feira (30), pelo conselheiro-presidente Érico Desterro para iniciar os trabalhos na Corte de Contas amazonense.

Ao dar posse aos novos servidores, o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, pontuou o ganho que o Tribunal ganhará com a qualificação dos quadros de servidores a partir dos novos empossados.

“Estes são servidores que irão fortalecer nossa equipe e reforçar nosso compromisso com a eficiência e transparência na gestão pública. Parabenizo os novos servidores e desejo sucesso em suas jornadas profissionais. Juntos, continuaremos trabalhando pelo aprimoramento e excelência da Corte de Contas”, disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Com as posses realizadas nesta terça-feira, o número de aprovados e empossados chegou a 56, 16 a mais que o número inicial de vagas previsto em edital.

Entre os aprovados, cinco são do cargo de Auditoria Governamental: Fábio Henrique Bezerra, Geraldo Jorge Sales Rocha Junior, Natalie Magalhaes Coutinho, Paulo Fernandes Fonseca Castagnari e Rafael Holanda Bragança.

Os outros dois novos empossados são do cargo de Tecnologia da Informação: Adria Oliveira da Silva e Gustavo Brito de Almeida Mendonça.

Realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, com vencimentos de até R$ 8,3 mil, além de benefícios.

Com informações do TCE-AM