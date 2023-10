Presidente do STF se encontra com representantes das três maiores centrais sindicais

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, se reuniu nesta sexta-feira (6), em São Paulo, com representantes das centrais sindicais Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT) e Central Única dos Trabalhadores (CUT). O encontro foi combinado durante a posse do ministro na Presidência da Corte, no último dia 28.

Na conversa, os dirigentes informaram questões de interesse dos trabalhadores que estão em discussão no STF, como contribuição assistencial e FGTS, além de tratar da necessidade de modernização da estrutura sindical no país e da importância de valorizar a negociação coletiva.

O encontro estabeleceu um canal de diálogo com o Poder Judiciário a respeito de questões nacionais de interesse dos trabalhadores.

Durante a reunião, ficou ajustado que será agendada outra audiência, com representantes de todas as centrais sindicais.

Com informações do STF