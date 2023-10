PGE/AM publica edital para programa de Residência Jurídica

A Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas iniciou processo seletivo para residentes jurídicos. Serão oferecidas bolsa-auxílio no valor de R$ 2.500,00, com carga horária de 8h às 18. O exame será realizado em etapa única, no dia 17 de dezembro de 2023, às 8h30, em local indicado ao candidato no endereço eletrônica da PGE/AM: https://www.pge.am.gov.br/.

Inscrições

As inscrições para o programa de residência jurídica estarão abertas de 31 de outubro a 1° de dezembro deste ano. Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar por meio da plataforma Google Forms, no link https://forms.gle/C87vPf2XfXtPf5wY6.

O candidato deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100 reais, a ser realizado via pix (chave: [email protected]), em nome da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas. De acordo com o edital, o comprovante de pagamento deve constar o nome do candidato e deve ser anexado ao formulário de inscrição.

Para participar do programa de residência jurídica, o candidato deve ter o título de bacharel em direito.

