Paulo Cupertino vai a júri pela morte do ator Rafael Miguel

Paulo Cupertino, suspeito de assassinar o ator Rafael Miguel, 22, e seus pais, via a júri popular. O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda vai decidir a data para o julgamento. As partes do processo ainda podem recorrer da decisão.

Rafael Miguel era namorado de Isabela Tibcheran, 18, filha de Paulo Cupertino, que não concordava com o relacionamento deles.

No dia 9 de junho de 2019, Rafael e seus pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, foram baleados no portão da casa de Isabela. Cupertino foi preso no dia 16 de maio de 2022.