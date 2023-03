Obras da nova unidade sustentável da Defensoria em Manaus chegam a 50%

O processo de expansão da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) segue a todo vapor e as obras de construção da nova unidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), localizada na rua Barroso, Centro de Manaus, chegaram a 50%. A estrutura vai proporcionar um ambiente de qualidade, com espaços internos adequados para o desenvolvimento das atividades dos defensores e servidores e ampliar o acesso aos serviços da Defensoria pela população.

“Nosso trabalho é fortalecer e consolidar o atendimento da instituição em todo o estado, como estamos fazendo. Tudo isso para que a gente possa levar um serviço de qualidade, garantindo que a população que precisa da assistência jurídica de um defensor público, tenha um local de fácil acesso onde possa buscar o seu atendimento”, afirmou o defensor público geral, Ricardo Paiva.

Mais econômica e com baixo impacto ambiental, essa será a primeira unidade de atendimento da Defensoria em contêineres na Capital, e os assistidos poderão contar com dez guichês de atendimento, sala multifuncional e estacionamento. O projeto também foi desenvolvido para garantir acessibilidade e segurança para as Pessoas com Deficiência (PcD), com banheiros exclusivos e rampas de acesso.

Para o diretor de Arquitetura e Engenharia, Telamon Firmino, o projeto foi desafiador. “Ajustar um projeto arquitetônico moderno, mas ao mesmo tempo considerando a preservação da ambiência próximo a área tombada pelo Iphan, onde estamos situados, foi um desafio superado através de um diálogo incessante e bastante proveitoso juntamente com a equipe técnica do Instituto e o resultado disso é mais um presente ao Centro Histórico: onde antes era um simples estacionamento, se tornará mais uma ‘casa do cidadão’ em breve”, comemorou Telamon.

Nesta fase, a Diretoria de Arquitetura e Engenharia (DAE) acompanha o processo de cobertura dos contêineres, instalações prediais e pavimentação do estacionamento. A previsão para finalização das obras é ainda no primeiro semestre deste ano.

Expansão da DPE-AM

O projeto de expansão da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) em 2022 alcançou 54 municípios por meio de 12 polos e quatro novas sedes na Região Metropolitana de Manaus (Presidente Figueiredo, Careiro Castanho, Rio Preto da Eva e Iranduba). A ampliação resultou no aumento de mais de 30% nos atendimentos prestados à população em relação a 2021.

Em Manaus, os novos atendimentos, somados aos retornos de assistidos e assistidas que buscaram os serviços da DPE-AM durante todo ano, superaram 340 mil atendimentos. Neste ano, a previsão é que mais uma nova unidade seja inaugurada e outras cinco sejam reformadas na Capital, para que o alcance dos atendimentos seja ainda maior.

Com informações da DPE-AM