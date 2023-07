OAB publica inscritos para a lista sêxtupla ao TST e abre prazo para impugnações

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) disponibilizou, na segunda-feira (17/7), os nomes das inscrições deferidas para formação de lista sêxtupla para a vaga destinada à advocacia no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Recursos e impugnações podem ser encaminhados ao e-mail da secretaria do Conselho Pleno ([email protected]), ou entregues em formato físico no setor de protocolo da OAB, até terça-feira (25/7).

A vaga está aberta em virtude da aposentadoria do ministro Emmanoel Pereira, que deixou a Corte em outubro de 2022.

O pleno do Conselho Federal se reunirá em sessão prevista para 21 de agosto para elaborar a lista sêxtupla. Após essa etapa, a lista será enviada ao TST, que terá a responsabilidade de reduzir a lista a três nomes, que serão encaminhados para o Palácio do Planalto. A escolha final caberá ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Foram deferidas as seguintes inscrições:

Adriano Costa Avelino – OAB-AL

Alexandra da Silva Candemil – OAB-SC

Antonio de Jesus Leitão Nunes – OAB-MA

Antônio Fabrício de Matos Gonçalves – OAB-MG

Auro Vidigal de Oliveira – OAB-DF

Breno Rafael Rebelo Gil – OAB-SP

Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro – OAB-SP

Carmela Grüne – OAB-RS

Cinzia Barreto de Carvalho – OAB-BA

Eduardo Pragmácio de Lavor Telles Filho – OAB-CE

Emmanoel Campelo de Souza Pereira – OAB-RN

Fábio Túlio Barroso – OAB-PE

Fernando Antonio Benevides Férrer – OAB-CE

Fernando Carlos Araújo de Paiva – OAB-AL

Gisaldo do Nascimento Pereira – OAB-DF

José Alexandre Batista Magina – OAB-SP

José Carlos Manhabuco – OAB-MS

Lucas Rênio da Silva – OAB-SP

Luiz Gomes – OAB-RN

Marcelo José Ladeira Mauad – OAB-SP

Márcio Santana Dória – OAB-SE

Mário Roberto Pereira de Araújo – OAB-PI

Marthius Sávio Cavalcante Lobato – OAB-DF

Natasja Deschoolmeester – OAB-AM

Paula Frassinetti Coutinho da Silva Mattos – OAB-PA

Raimar Rodrigues Machado – OAB-RS 15.235

Roseline Rabelo de Jesus Morais – OAB-SE 500-B

Vanessa Maria Vieira Bitu – OAB-PE

Com informações da OAB Nacional