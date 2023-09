MPRJ e Polícia Federal prendem líder do jogo do bicho

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Federal deflagraram nesta última sexta-feira (01/09) a “Operação Mahyah” com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada para prática de homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo, chefiada por um banqueiro do jogo do bicho. Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, em endereços ligados aos integrantes da organização criminosa. Até o início da tarde, 12 foram presos, sendo nove denunciados e alvos de mandados e outros três em flagrante. Entre os presos está um líder do jogo do bicho, um policial civil e policiais militares.

O trabalho foi desenvolvido pelo Grupo de Investigações Sensíveis da PF (GISE/RJ) e da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) em conjunto com MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Niterói e São Gonçalo e com auxílio de promotores de Justiça de outros órgãos do Parquet Fluminense.

A investigação é um desdobramento da Operação Sicários, deflagrada em 07 de dezembro de 2022, contra três núcleos criminosos, subordinados ao mesmo bicheiro, que controlam o monopólio de jogos de azar e exploração de bingos clandestinos na Ilha do Governador, Niterói, São Gonçalo e no Espírito Santo. Ainda segundo os investigadores, para assegurar a soberania territorial, a organização criminosa pratica, de maneira ordenada, diversos crimes, dentro os quais se destacam homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de armas de fogo.

A operação contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (GAECO/MPES). O nome da operação Mahyah remete à origem da palavra máfia, que provém de um termo do dialeto siciliano (mafia), inspirado em mahyah que, em árabe, significa audácia.

Com informações do MPRJ