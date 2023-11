MPDFT denuncia homem que ateou fogo e torturou vítima por homofobia

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Samambaia ofereceu denúncia contra Elisvan dos Santos Morais Pereira pelo homicídio qualificado contra Boaz William da Silva. A denúncia foi aceita nesta sexta-feira, 17 de novembro, pela Justiça. O homem é acusado de ter ateado fogo e matado a vítima por motivo de homofobia.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o homicídio foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel, e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Entenda o caso

O crime ocorreu no dia 2 de novembro deste ano, entre 5h e 7h da manhã, nas proximidades da QR 107, conjunto 6, em Samambaia. O réu, incomodado com o jeito e as expressões de Boaz, começou a espancá-lo com socos e chutes. Mesmo diante da ausência de reação, Elisvan o subjugou e torturou com um cabo de vassoura. E, por fim, o colocou num colchão e ateou fogo, com a vítima ainda viva.

Elisvan foi preso, em flagrante, no mesmo dia do crime, e continua detido.

Proesso nº : 0717854-64.2023.8.07.0009

Com informações do MPDFT