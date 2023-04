MPAM participa de palestra sobre Crimes Cibernéticos em Boa Vista do Ramos

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Boa Vista do Ramos, participou, na última segunda-feira (10/4), de palestra acerca de Crimes Cibernéticos. O evento temático, realizado na Escola Estadual Gercilia Barbosa e destinado aos estudantes de ensino público da escola em questão, abordou o uso da internet e suas consequências.

A palestra foi ministrada pelo Delegado de Polícia Antônio Rondon, titular da Delegacia Especializada ao Combate de Crimes Cibernéticos, e contou com a presença do presidente da Comissão de Promoção ao Desporto e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Deputado João Luiz, do Prefeito Eraldo Trindade, do Presidente da Câmara Municipal, Silvano Rodrigues, e demais vereadores.

“A palestra mostrou que a repressão é insuficiente e a prevenção é o melhor caminho a seguir na conscientização das crianças e adolescentes, principais vítimas de golpes, como o aliciamento on-line, a difusão de imagens pornográficas de crianças ou adolescentes, o cyberbulling e, atualmente, a difusão da ideia de mortes em série em ambientes escolares”, observou o Promotor de Justiça Roberto Nogueira.

O evento, segundo o Promotor de Justiça Roberto Nogueira, visa garantir a aplicação do art. 26, da Lei nº 12.965/2014, em atendimento ao dever constitucional do Estado na prestação da educação, em todos os níveis de ensino. “Essa atividade contribui para a formação dos alunos, com vistas à capacitação, integrada a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico”, ressaltou.

Com informações do MPAM