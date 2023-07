MPAM inicia mês de aniversário de 131 anos com lançamento do Selo comemorativo

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) inicia um período festivo em comemoração aos seus 131 anos de existência, data que será celebrada em 23 de julho. O marco das comemorações foi a divulgação de um Selo comemorativo que traz incrementos à “Logo” do Órgão Ministerial. O novo layout já pode ser visto na página oficial do MPAM e nas redes sociais. O Selo ganhará ainda versão impressa, produzida em material especial com formato de moeda, que será entregue aos palestrantes do 5º Congresso do Ministério Público, entre os dias 26 e 28 de julho.

O Selo comemorativo de 131 anos do MPAM apresenta a identidade visual do Órgão envolta em folhas de louro, símbolo de honra, vitória e glória. Além disso, traz a inscrição em latim “Legum Sustentatio Magnum Sacerdotium”, que significa “A sustentação das leis é um grande sacerdócio”. As cores escolhidas para o Selo são o vermelho bordô, dourado e preto, representando coragem, solidez e tradição.

O Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, ressaltou que o selo traz em sua composição elementos que também retratam a riqueza da cultura amazônica e o seu espírito de luta.

“Esse selo é mais do que uma simples marca. Ele representa os valores que nos guiam todos os dias: a busca incessante pela verdade, a defesa dos direitos fundamentais e o compromisso em construir um futuro mais justo e igualitário para todos. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para transmitir a importância e a grandiosidade dessa data histórica. Esse lançamento é um momento de celebração e de renovação dos nossos compromissos, quando, apesar dos desafios que ainda temos pela frente, nossa determinação e dedicação são inabaláveis”, declarou o PGJ.

A identidade visual acompanhará as celebrações durante todo o período de julho, deste ano até julho de 2024, completando o ciclo dos 131 anos do MPAM.

