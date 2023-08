MPAM e pesquisadores da Ufam unem forças para impulsionar desenvolvimento humano no Amazonas

O Grupo de Trabalho do Projeto IDH+, do Ministério Público do Amazonas (MPAM), se reuniu com pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), para discutir a questão do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Estado. A reunião ocorreu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, no dia 16/8.

O trabalho conjunto visa o levantamento de dados oficiais, análise e desenvolvimento de indicadores que possam proporcionar aos gestores públicos a alavancagem positiva do IDH do Estado do Amazonas, especialmente nos municípios do interior, abrangendo aspectos sociais, educacionais, de saúde, segurança pública, geração de renda, meio ambiente, entre outras áreas.

“O Projeto IDH+ tem o objetivo de apresentar um diagnóstico dos indicadores utilizados oficialmente para medir o IDH em cada município do Amazonas. A partir do que eu chamo de uma ‘fotografia’ da realidade de cada município, partiremos para uma segunda fase que envolve um trabalho de interação, integração e mediação com as autoridades e agentes públicos e privados na busca de resultados, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas que residem nesses municípios, incluindo a capital”, disse o Coordenador do Projeto, Promotor de Justiça Lauro Tavares da Silva, da 62ª Promotoria de Urbanismo.

O GT é formado pelos Promotores de Justiça Lauro Tavares, André Lavareda, Elanderson Lima e Darlan Benevides, além dos servidores do MPAM Silvia Vasconcelos dos Santos, Agente-Técnico Pedagoga, e André Gaspar, Agente de Serviço Administrativo.

Representando a Ufam, participaram da reunião o Prof. Dr. Henrique dos Santos Pereira, Coordenador do Projeto Atlas ODS AM; o Prof. Dr. Danilo Egle, Coordenador Técnico do mesmo projeto; e o Pesquisador Me. Xadreque Macuaca.

Com informações do MPAM