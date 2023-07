MPAM divulga ratificação do edital para o programa de Residência Jurídica

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) divulgou na sexta-feira (01), a ratificação do Edital n° 002. 2023 PGJ.2023.06.2023, referente ao I Exame de Seleção para o Programa de Residência Profissional do MPAM.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 03 e 17 de julho. Os candidatos interessados no programa devem se cadastrar na plataforma EAD MPAM para realizar a inscrição pelo link https://ead.mpam.mp.br/

Dúvidas e informações pelo e-mail [email protected] ou telefone: 3655-0753.

