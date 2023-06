O placar no Tribunal Superior Eleitoral não mais pode ser ignorado por ninguém. Cuida-se uma operação matemática. Benedito Gonçalves, Floriano Marques, André Tavares, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes é a maioria absoluta dos Ministros da Corte Eleitoral contra os votos de Raul Araújo e Kássio Nunes Marques. Bolsonaro se encontra inelegível. Mas, uma pergunta que não quer calar. Acabou?

Não se deve esquecer esquecer que Bolsonaro tem, contra si, outros procedimentos. Um dos mais importantes que ainda pesam contra o ex-presidente se refere à inserção de Bolsonaro, por iniciativa de Carlos Frederico Santos, Sub Procurador da República, que, no último dia 13 de janeiro, fez a inclusão do ex-mandatário na investigação sobre a intentona do dia 8 de janeiro, em Brasília.

E o que ainda a Justiça se propõe a investigar sobre esse conteúdo contra o ex-Presidente?

As diligências em curso procuram esclarecer uma possível atuação de Bolsonaro em uma das condutas descritas no artigo 286 do Código Penal: Incitar a prática de crime revelada pela pretensão de uma animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais. Somente o tempo poderá revelar qual o novo capítulo jurídico processual que o ex-presidente ainda deverá enfrentar.