Ministra Rosa Weber é homenageada em evento na OAB

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, foi homenageada nesta sexta-feira (14/7) por sua atuação em defesa da democracia, durante encontro de advogados realizado na sede do Conselho Federal da OAB. A Ordem foi representada pela presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada (CNMA), Cristiane Damasceno. O Seminário e Encontro Nacional da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania (ADJC) teve como tema “A Advocacia em Defesa da Democracia”.

Ao falar sobre o protagonismo feminino e a importância da valorização da diversidade como sinônimo de crescimento e de democracia, Cristiane Damasceno declarou que “hoje, vocês estão em uma casa em que 50% das mulheres ocupam cargos diretivos, em que o presidente me deixa ter protagonismo, tanto que indicou uma mulher para estar aqui o representando. Isso é uma amostra de que a advocacia, dentro do Sistema de Justiça, tem sido uma instituição que está à frente. Esta é a casa da liberdade, da diversidade e da conquista dos direitos”.

Solidariedade

Durante a homenagem, que se baseia prioritariamente na atuação da presidente do STF durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, Rosa Weber declarou que geralmente não é possível participar de muitas solenidades como essa, mas disse o motivo de ter comparecido. “A exceção que estou a fazer se justifica por três razões, o tema do seminário é a defesa da democracia, o mote da homenagem é o 8 de janeiro de 2023 e o convite feito por esta valorosa associação veio da advocacia, indispensável à administração da Justiça e que emprestou generosa solidariedade ao Supremo Tribunal Federal quando da sua criminosa invasão”.

De acordo com ela, é preciso relembrar sempre dos ataques para que a sua gravidade não seja diminuída. “Para nós, o dia 8 de janeiro de 2023 será eternamente o dia da infâmia e não deixaremos que seja esquecido, pela defesa da nossa democracia constitucional e do Estado Democrático de Direito. A proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático sempre foi e tem sido o fator que motiva e orienta o meu agir como presidente do STF”, concluiu.

Ela também reconheceu que “a OAB foi parceira ímpar no enfrentar daqueles acontecimentos. Não poderia deixar de vir aqui para relembrar e agradecer.”

O evento recebeu, ainda, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaíde Miranda Arantes; o coordenador Nacional da ADJC, Aldo Arantes; a ministra do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha; a vice-presidente da OAB-DF, Lenda Tariana; a vice-presidente Christianne Moreira Moraes Gurgel; o secretário Nacional do Consumidor (representando o Ministro Flávio Dino), Wadih Damous; a advogada Vera Lúcia Santana de Araújo; e outros representantes do Judiciário e do Executivo.

Com informações da OAB Nacional