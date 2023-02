Mentira e desinformação justificam, na visão de Lula, a regulação do ambiente virtual

Em Carta à Unesco, em que tenta suprir sua ausência por não atender a convite para comparecimento em conferência patrocinada pelo órgão da ONU, o ‘Internet for Trust’, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a regulação das redes sociais e afirmou que ‘não podemos permitir que a integridade de nossas democracias seja afetada pelas decisões de alguns poucos atores que hoje controlam as plataformas’. Lula insiste que a regulação deverá garantir o exercício de direitos individuais e coletivos.

O evento patrocinado pela Organização das Nações Unidas, se iniciou hoje com previsão de conclusão para o dia de amanhã, quinta-feira. A Carta foi encaminhada à Audrey Azoulay, Diretora-Geral da Unesco.

Embora o presidente exorte os benefícios das plataformas digitais, afirma que há uma distribuição irregular e desproporcional entre as pessoas de diferentes níveis de renda, ampliando a desigualdade social, pois o ambiente digital acarretou a concentração de mercado e de poder nas mãos de poucos empresas e países, com riscos à democracia.

Lula fala em riscos à convivência civilizada entre as pessoas, além de riscos à saúde publica com a disseminação da desinformação, aludindo a discursos de ódio que fazem vítimas todos os dias. Arremata dizendo que é necessário garantir o exercício da liberdade de expressão com o direito da sociedade em receber informações confiáveis. Não à mentira e a desinformação, registrou Lula na carta.