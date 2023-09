Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2628 da Mega-Sena sorteadas neste último sábado (2), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulado para o próximo sorteio que será realizado na terça-feira (5) pode chegar a R$ 55 milhões.

As dezenas do concurso 2628 foram: 05 – 14 – 32 – 40 – 53 – 54.

As apostas para o concurso 2629 podem ser feitas em qualquer casa lotéricas credenciada pela Caixa ou pela internet.

Com informações da Agência Brasil