Maioria dos filiados a partidos no Brasil cursou até o ensino médio

Dos cerca de 15,8 milhões de eleitoras e eleitores filiados a partidos políticos no Brasil, 10.859.981 milhões cursaram até o ensino médio completo, o que equivale a 68,8% do total, de acordo com as estatísticas eleitorais de filiação partidária de junho, disponíveis no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dados revelam que 4.182.370 dos filiados têm ensino fundamental incompleto (26,5%); 1.252.953, ensino fundamental completo (7,95%); 1.471.075, ensino médio incompleto (9,3%); e 3.953.583 possuem ensino médio completo (25,05%). Já os filiados com ensino superior incompleto e completo são, respectivamente, 748.700 (4,75%) e 2.280.125 (14,45%).

O critério de grau de instrução mostra também que 1.511.379 dos filiados somente sabem ler e escrever, o que representa 9,6% do quantitativo integral. Ainda no quesito escolaridade, 378.282 pessoas com inscrição partidária se declararam analfabetas, o que equivale a 2,4%, sendo esta a menor parcela do quesito.

São Paulo é o estado que apresenta o maior número de filiados a partidos com ensino superior completo, com 507.770. Em seguida vem Minas Gerais, com 201.338, e o Paraná, com 170.476. São Paulo, Minas Gerais e Bahia são os estados com as maiores quantidades de filiados analfabetos, tendo, respectivamente, 42.515, 35.861 e 31.323 de inscritos nessa condição.

Representação por gênero

Diferentemente do que apresentam as estatísticas populacionais brasileiras, em que as mulheres são maioria em relação aos homens (51,1%), inclusive no eleitorado (52,62%), o gênero masculino compõe a maior parte das filiações partidárias, apesar de não muito distante da quantidade de filiadas. São 8.493.990 homens inscritos em agremiações políticas, representando 53,8% do total, e 7.284.431 mulheres (46,2%).

Embora haja certo equilíbrio no número de filiados por gênero, com uma diferença de 1.209.559 entre os sexos, a participação feminina na política dentro do país ainda está muito aquém do ideal. Basta verificar que, das 9.891 mulheres que se candidataram nas Eleições Gerais de 2022, somente 311 delas foram eleitas, o que corresponde a 18,2% do total.

Estado civil

Quanto ao critério estado civil, a quase totalidade dos números se concentra em pessoas casadas ou solteiras, que, juntas, respondem por 13.973.446 das filiações partidárias (88,5%). São 7.187.454 filiados casados (45,5%) e 6.785.992 solteiros (43%). Outras 1.810.896 pessoas filiadas a partidos se declararam divorciadas, viúvas ou em outra condição, representando 11,5% do total.