Mãe que confessou ter matado filha de um ano tem prisão preventiva decretada

Eliane Nunes da Silva, a mãe que confessou ter matado a própria filha, uma bebê de um ano, passou por audiência de custódia, na sexta-feira (27), no Fórum Criminal da Comarca de João Pessoa. A pedido do Ministério Público, a juíza Conceição de Lourdes Marsicano de Brito Cordeiro converteu o flagrante em preventiva e encaminhou a custodiada à Penitenciária Feminina Júlia Maranhão, no Bairro de Mangabeira, na Capital.

Na quinta-feira (26), a mulher se entregou à Polícia Civil da Capital e disse, em depoimento, “que cometeu o crime motivada pela raiva que sentiu do companheiro ter terminado o relacionamento do casal”, horas antes do crime ter acontecido.

Conforme informações do delegado, Diego Garcia, Eliane Nunes teria matado a bebê a facadas e foi autuada por crime de homicídio qualificado, cuja pena, conforme o Código Penal, pode chegar até 30 anos de reclusão.

Com informações do TJ-PB