Mãe é presa por acobertar estupro da filha de 11 anos em troca de R$ 5 mil em Manaus

Uma mulher, de 47 anos, foi presa suspeita de acobertar um crime de estupro contra a própria filha, de 11 anos, em troca de R$ 5 mil. A menina relatou para a mãe que o ex-marido de uma tia, de 56 anos, havia cometido o abuso e a mulher rapidamente tratou de fazer um acordo com o suspeito. O homem segue foragido.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a mulher foi presa na sexta-feira (11). “Primeiramente uma jovem de 14 anos compareceu à delegacia denunciando que havia sido vítima de importunação sexual por parte desse tio e no mesmo dia, chegou até a gente a informação de que a irmã dela, a menina de 11 anos, estava internada tratando lesões decorrentes de um estupro praticado pelo mesmo suspeito”, disse.

“Após receber alta, a menina de 11 anos denunciou o caso juntamente com a mãe na delegacia, mas como temos um protocolo a seguir, colhemos novamente o depoimento da mãe e soubemos logo ali que teve um acordo entre o autor e a genitora, para que elas desmentissem os fatos, dizendo que seria outra pessoa. Ela ainda iria receber R$ 5 mil caso dissessem que tinham confundido o suspeito com outra pessoa”, detalhou a delegada.

No decorrer das investigações, houve a representação para a prisão preventiva da mãe e do ex-marido da tia, mas ambos já haviam mudado de endereço. “Em novo depoimento, agora, já como interrogatório, a suspeita desmentiu que iria receber a quantia, mas disse apenas que ficou com medo de o suspeito cometer algo contra ela e as filhas. De todo modo, a mãe foi recolhida para a penitenciária e as meninas foram levadas para um abrigo”, disse.

A mulher vai responder por favorecimento à prostituição e exploração sexual, além do crime de estupro de vulnerável pela forma omissiva.