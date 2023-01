Juiz Mineiro que contrariou Moraes continua afastado do cargo por ordem de Salomão

Por determinação da Corregedoria Nacional de Justiça, mantém-se afastado do cargo de magistrado o juiz Wauner Batista Machado, da primeira instância de Minas Gerais que descumpriu determinação da Suprema Corte e determinou a desobstrução da Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, atendendo a um pedido de Esdras Jonatas dos Santos, um empresário bolsonarista, para que pudesse continuar suas manifestações pró Bolsonaro.

Na decisão que ainda mantém o afastamento, Salomão justificou a possível prática de graves infrações disciplinares por parte do magistrado, com a utilização do cargo para atos judiciais que favorecem os ataques ao Estado. Para Salomão, decisões judicias não podem retroalimentar condutas ilegítimas, que, ao fim e ao cabo, atentam contra o Estado Democrático de Direito.

“Ao analisar a conduta pretérita do magistrado, é possível concluir que sua atividade jurisdicional tem sido deturpada pela tentativa de impor seus propósitos e simpatias por determinado grupo organizado que vem- em atuação crescente- praticando atos que configuram verdadeiro ataque ao regime democraticamente estabelecido, concluiu o Corregedor.