JF autoriza operação contra organização criminosa no interior do Paraná

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (6/7) a Operação Seletor, com o objetivo de desarticular organização criminosa, que praticava crimes (tráfico internacional de drogas, de armas de fogo e lavagem de dinheiro), e atuava no município de Cascavel, região oeste do estado do Paraná, inclusive suspeita de cometer diversos homicídios.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela 4ª Vara Federal de Cascavel, juntamente com os 28 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina.

A Justiça determinou ainda a apreensão e o sequestro de diversos bens móveis e imóveis pertencentes aos integrantes do grupo, bem como o bloqueio de todas as suas contas bancárias até o limite de 5 milhões de reais.

Segundo as investigações, os criminosos costumavam introduzir em território nacional drogas e armas vindas do Paraguai e do Peru. Ainda segundo as investigações, o propósito da organização era não apenas se estabelecer em Cascavel, mas se expandir para outros estados brasileiros.

Com informações do TRF4