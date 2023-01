Invalidação de atos expedidos por autoridades militares deve ser pedido no juízo da Fazenda Pública

O Desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, do Tribunal de Justiça do Amazonas, firmou que a justiça militar não tem competência para processar e julgar ações cíveis destinadas a invalidar atos administrativos praticados pelas autoridades militares ainda que essas autoridades sejam levadas ao polo passivo da ação como integrantes do poder executivo. O juízo correto é o da Vara da Fazenda Pública.

A decisão decorre do julgamento de um conflito de competência, em ação movida pelo militar Renan Silva contra o Estado do Amazonas, onde pretendeu o pagamento de gratificação referente a função pública. Não sendo questionado infrações disciplinas descabe a competência da Justiça Militar para o processo e julgamento do feito.

O julgado observou que a competência da justiça militar se limita exclusivamente a julgar ações relativas a atos disciplinares militares – aqueles que são próprios da caserna e que estabelecem normalmente uma sanção administrativa- circunstâncias não correspondente ao pedido formulado pelo autor.

O julgado arrematou, em harmonia com o Superior Tribunal de Justiça que ‘a competência da justiça militar se restringe, tão somente, a questões que guardem vinculação com os ilícitos penais militares e não para processar e julgar ações cíveis destinadas a invalidar atos administrativos praticados pelas autoridades militares como integrantes do poder executivo’.

Processo nº 0742194-85.2020.8.04.0001

