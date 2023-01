Morre Tereza Van Brussel, mulher do ministro do STF, Luís Roberto Barroso

Tereza Cristina Van Brussel Barroso, esposa do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, faleceu ontem, 13, aos 57 anos de idade. Tereza estava internada para tratar de câncer primário na cabeça do fêmur no Hospital Sírio-Libanês de Brasília.

Tereza Cristina lutou contra a doença por trinta anos, sem perder o bom humor. Em nota, a assessoria de imprensa do STF, lamentou e homenageou a esposa do ministro.

Veja a nota:

“Tereza Barroso faleceu nesta sexta-feira (13/1), aos 57 anos, em razão de complicações decorrentes de um câncer primário na cabeça do fêmur. Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família – Luís Roberto, Luna e Bernardo – está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz. Informações sobre velório e enterro não serão divulgadas para preservar a família.”