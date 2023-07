Inscrições para programa jurídico na Espanha se encerram hoje (14/7)

Interessados em participar do programa de intercâmbio “Jurídico Plus Internacional” têm apenas até esta sexta-feira (14/7) para fazer inscrição. A iniciativa é da Comissão de Relações Internacionais da Seccional de Sergipe, com apoio do Conselho Federal. O curso será realizado na Espanha, entre 26 e 29 de setembro.

O intercâmbio tem como objetivo proporcionar uma experiência acadêmica e profissional internacional no âmbito jurídico, para gerar as condições para a criação de relações pessoais, profissionais e institucionais, visando a motivação de atividades futuras. A programação conta com palestras, visitas guiadas e reuniões setoriais e terá atividades nas cidades de Valladolid, Tordesilhas e Madri.

Os participantes contarão com coordenação brasileira e espanhola; suporte e orientação integral durante o evento, incluindo indicações de acomodação, de deslocamentos e de alimentação; congraçamento entre os participantes; participação presencial no lançamento de revista em Tordesilhas (aberta a submissão dos artigos pela ESA SERGIPE); certificado internacional oficial emitido pela Universidade de Valladolid com 15 horas de extensão; e certificado simbólico ao modo medieval.

Para se inscrever, o candidato deve apresentar currículo e carta de motivação em espanhol, fotografia, cópia do passaporte e certificado de inscrição na OAB em 2023.

O investimento é de € 500. Os interessados em participar do programa devem se manifestar pelos e-mails [email protected] ou [email protected] para receberem a relação de documentos a serem enviados, além de informações para pagamento. As vagas são limitadas.

Com informações da OAB Nacional