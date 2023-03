Importunação Sexual no Big Brother Brasil segue apuração em curso na Polícia

A importunação sexual que se diferencia do assédio por não existir relação hierárquica ou de subordinação é notificada como presente no país em condutas praticadas diariamente. As mais famosas de todas essas notificações se operou em relação às apurações promovidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nas quais segue procedimentos contra MC Guimê e Antônio “Cara de Sapato” que teriam praticado, pelo menos em tese, o crime no Programa Big Brother Brasil, da Rede Globo de Televisão.

A importunação sexual é definida como ‘praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro’ e podem ser avaliados com uma passada de mão sobre a mulher ou o roubo de um beijo, condutas em muito denunciadas pelos veículos de comunicação.

No caso atual, também investigado pela Polícia, o lutador de MMA Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato e o cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, o MC Guimé, foram expulsos do BBB por suspeita de importunação sexual de Dania Mendes, a mexicana que entrou na casa para um período de intercâmbio. Os dois foram expulsos exatamente no dia em que a Polícia Civil instaurou uma investigação para apurar a conduta de ambos.