Homem que esfaqueou namorado da ex é condenado

Acusado de tentativa de homicídio cometido em 2017, Jean Araújo dos Santos foi condenado pelo Tribunal do Júri do Gama, nesta terça-feira, 23 de maio, a pena de dois anos e dois meses em regime aberto. O réu tentou matar um homem com golpes de faca, motivado por ciúmes da ex-namorada, que passou a manter relacionamento com a vítima.

De acordo com a denúncia da Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama, na noite de 25 de junho de 2017, o réu invadiu a residência da ex-namorada no bairro Engenho das Lages, no Gama. Jean então se dirigiu até a cozinha, onde pegou a faca que usou para atacar a vítima. Ferido, o homem foi socorrido e o autor fugiu do local.

O condenado responde a outro processo, ainda pendente de julgamento, por homicídio praticado na cidade de Campos Belos/GO, onde esfaqueou e matou um homem em 2015.

Com informações do MPDFT