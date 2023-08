Homem condenado por homicídio após dirigir sob efeito de álcool tem condenação mantida em 2º grau

Quando analisou o caso, a relatoria do voto entendeu que, diferente do que sustentou a defesa, a decisão dos jurados acolheu a tese da acusação ao reconhecer a figura do homicídio mediante dolo eventual, tese que está alicerçada no conjunto probatório. Considerou que a materialidade do delito ficou devidamente comprovada a partir do Boletim de Ocorrência, do Laudo de Exame Pericial em Veículo Automotor, do Boletim de Acidente de Trânsito, Auto de Infração e Notificação de Autuação e Laudo de Exame Necroscópico, este atestando que o óbito ocorreu devido a traumatismo crânio-encefálico, devido a ação contundente.