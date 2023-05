Escola Superior da AGU abre seleção para o curso de pós-graduação em Advocacia Pública

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 55 vagas para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Advocacia Pública, oferecido pela Escola Superior da Advocacia-Geral da União.

As inscrições serão feitas pelo sistema Super Sapiens, conforme edital. Os interessados que não utilizam o sistema poderão enviar os documentos pertinentes ao endereço eletrônico [email protected], com o título “Inscrição Especialização em Advocacia Pública”, e deverão aguardar a confirmação de recebimento em até 48 horas.

A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão de Seleção da Escola Superior da AGU, conforme critérios de pontuação especificados no edital, tais como: atualidade e relevância do tema de pesquisa para a Advocacia Pública; problematização do tema e metodologia proposta; densidade da relação entre o tema de pesquisa escolhido e as atividades desempenhadas como Advogado Público; e linguagem, estilo e aspectos formais.

O curso terá duração de 18 meses, com início em agosto/2023, sem custo, mais 120 dias para a defesa do Trabalho de Conclusão da Especialização, e será ministrado em formato híbrido com aulas presenciais na Escola Superior da AGU, em Brasília (DF), e a distância síncronas e assíncronas.

As inscrições encerram no dia 16 de junho de 2023, às 20 horas, horário de Brasília.

Com informações da AGU