Erro em inscrição no vestibular da UEA mantém estudante sem matrícula, ainda que classificado

É relevante que o estudante, ao se inscrever no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, tenha atenção com as regras do edital do concurso vestibular, especialmente quanto ao item sistema de cotas. No que pese tenha demonstrado seu erro na inscrição, a estudante Amanda Oliveira teve mandado de segurança denegado contra a instituição de ensino porque, ao se inscrever no Grupo 4, não observou que este se destinava a alunos oriundos do interior do Estado e, mesmo classificada, com 84.468 pontos, sendo aprovada no vestibular 2020, não teve sua matrícula autorizada, porque concluiu o ensino em Escola pública do Amazonas, o que a colocaria em outro grupo de inscrição. Foi Relator Yedo Simões de Oliveira, que negou a segurança.

O primeiro obstáculo enfrentado pela estudante classificada para o curso de Medicina, foi o fato de que, sem intenção de se beneficiar indevidamente, preencheu a ficha de inscrição como se fosse oriunda do interior do Estado, e não foi possível efetuar a troca de opção do grupo após o pagamento da taxa de inscrição, como previsto no edital.

Classificada, após a divulgação dos resultados, a UEA se recusou a receber os documentos exigidos, por se detectar que os documentos não se compatibilizavam com a declaração constante do ato da inscrição.

A impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança se constituiu em outro obstáculo, ante o indeferimento, de inicio da liminar pleiteada para que sua matricula fosse autorizada. Indicou-se que a autora deveria ter observado, no ato da inscrição, para qual grupo deveria se candidatar aos exames. Sendo assim, não houve ilegalidade na não efetuação da matrícula.

Se o candidato teve prévio conhecimento dos termos do edital, incide, de plano, no caso concreto, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Assim, a inscrição para determinado Grupo de vagas implica a concordância com o rol de requisitos nele previsto. A segurança foi denegada e o ato de não matrícula considerado legal.

A decisão relembrou que o edital do vestibular da UEA está em harmonia com a lei nº 2.894/2004, cujo teor dispõe sobre as vagas oferecidas em concursos vestibulares pela UEA e que a mesma foi declarada constitucional em julgado do Tribunal de Justiça.

Processo nº 0613871-62.2020.8.04.0001

