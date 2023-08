Em ciclo de palestras, TCE-AM celebrará os 10 anos da Lei Anticorrupção

Durante os dias 29, 30 e 31 de agosto, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), via Escola de Contas Públicas (ECP), realizará um ciclo de palestra para celebrar os 10 anos da Lei Anticorrupção, com interações voltadas para a Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC) e Improbidade Administrativa.

O evento será realizado no auditório do TCE-AM, de 14h às 17h, e tem o objetivo de promover o compartilhamento das condutas de integridade e responsabilidade dentro de ambientes da iniciativa pública e privada.

“A Escola de Contas é uma porta de entrada para todos os profissionais que desejam estar atualizados com as mudanças dos mais diversos cenários da sociedade amazonense. Por isso, contando com a colaboração de profissionais muito competentes, o ciclo de palestras será realizado e todos estão convidados a participar”, declarou o coordenador-geral da ECP, conselheiro Mario de Mello.

Direcionada para servidores públicos, jurisdicionados, advogados, acadêmicos e sociedade civil, as inscrições estão abertas em https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/ead/enrol/index.php?id=854. Os participantes inscritos, que cumprirem pelo menos 75% da carga horária, receberão certificação de 9h.

Palestrantes

As palestras serão ministradas por profissionais especialistas em direito constitucional, gestão pública e controle externo, como a secretária do Tribunal de Contas da União no Amazonas (TCU-AM), Glenda Menezes e o Phd. em Direito Ambiental, Allan Magalhães. Também participarão o auditor técnico de Controle externo e secretário da CPL do TCE-AM, Kleilson Mota, e o especialista em Gestão Pública e Compliance Officer, Marcos Malcher.

Os participantes deverão apresentar a comprovação do quadro vacinal completo contra a COVID-19, mediante apresentação do Certificado/Carteira de Vacina (impresso ou digital).

