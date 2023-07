Edital abre vaga de membro efetivo do TRE/AM na classe de juiz de direito

O Tribunal de Justiça do Amazonas abriu edital para vaga de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas para a classe dos magistrados – juiz de direito, decorrente do término do primeiro biênio do juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira, a ocorrer em 14/10/2023.

O edital, n.º 40/2023 — PTJ, assinado pela presidente do TJAM, desembargadora Nélia Caminha Jorge, elaborado após recebimento de comunicação oficial do TRE/AM, foi disponibilizado no Caderno Extra do Diário da Justiça Eletrônico de quinta-feira (13/07).

Os juízes aptos a concorrerem à vaga têm prazo de 15 dias, a contar da primeira publicação do edital, para apresentarem requerimento de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo do TJAM.

Com informações do TJAM