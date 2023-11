Dupla que se passou por agentes da prefeitura para assaltar idoso é condenada

Dois homens que se passaram por funcionários da prefeitura e assaltaram um idoso no bairro Salto do Norte foram condenados nesta semana (31/10) pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Blumenau. Na ação, os réus foram até a casa da vítima e a renderam para levar um carro e certa quantia em dinheiro. O crime foi registrado no dia 8 de agosto deste ano.

Segundo a denúncia do Ministério Público, trajada com uniformes da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive bonés e crachás de identificação, a dupla enganou a vítima, que mora sozinha, com a informação de que precisava ingressar na residência para passar “veneno no vaso”. Dentro do domicílio, os réus anunciaram o assalto e amarraram as mãos e os pés do homem – sob ameaça de arma de fogo – com fita adesiva e fios plásticos, amordaçaram-no e ainda o prenderam no banheiro. Em seguida, fugiram com o veículo do morador e mais R$ 738 em espécie.

Os réus, reincidentes, foram condenados às penas de 11 anos e oito meses de reclusão e 10 anos e quatro meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado. Eles não poderão recorrer em liberdade, uma vez que a prisão ainda é necessária para a garantia da ordem pública, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. A decisão de 1º grau é passível de recurso (Ação Penal n. 5024422- 81.2023.8.24.0008/SC).