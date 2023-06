Diário da Justiça Eletrônico do TJAM completa 15 anos

O Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do Tribunal de Justiça do Amazonas completou ontem (06), 15 anos de sua primeira edição. Nesse período, a ferramenta cumpriu a importante tarefa de ampliar a divulgação dos atos administrativos e judiciais do Poder Judiciário Amazonense, reforçando o compromisso da instituição com a modernização tecnológica e, sobretudo, com a transparência.

Instituído pela Resolução n.º 38/2007, o Diário da Justiça Eletrônico passou por uma fase de testes e, em abril de 2008, a Portaria n.º 5.380 – DVEXPED-TJAM, assinada pelo então presidente da Corte, desembargador Hosannah Florêncio de Menezes, estabeleceu que a partir do dia 6 do mês seguinte, todos os atos administrativos e judiciais passassem a ser publicados, exclusivamente, no DJe, e não mais na versão física (de papel).

Na terça-feira, 06 de junho de 2023, o DJe chegou ao seu número 3573, trazendo o Caderno 1 – Administrativo, o Caderno 2 – Judiciário da Capital, o Caderno 3 – Judiciário do Interior e o Caderno 4 – Distribuição e Eliminação de Processos Judiciais, num total de 2.634 páginas digitais.

As edições diárias do DJe do TJAM podem ser conferidas no Portal do Tribunal na internet (www.tjm.jus.br), na aba “Diário da Justiça”.

Com informações do TJAM