Defensoria pede indenização de R$ 2 milhões por danos morais coletivos contra a Águas de Manaus

O Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) ingressou, na quarta-feira (23), com uma ação civil pública contra a concessionária de serviço público Águas de Manaus devido a uma interrupção no fornecimento de água que atingiu diversos bairros da cidade, e pede ainda uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 2 milhões.

De acordo com a ação pública, mais de 100 bairros da cidade de Manaus permaneceram sem fornecimento de água entre os dias 21 e 23 de julho desse ano, o que, segundo o coordenador do Nudecon, defensor público Christiano Pinheiro, causou muitos prejuízos aos consumidores. “O serviço de fornecimento de água é considerado essencial e, conforme o Código de Defesa do Consumidor, deve ser prestado de modo adequado e eficiente”, afirmou.

A concessionária alegou que a interrupção de água foi ocasionada inicialmente pela falta de energia elétrica e, posteriormente, por vazamentos na tubulação, o que resultou na paralisação da produção de água tratada em algumas regiões da cidade.

Segundo a ação, como as motivações decorreram de um fortuito interno, caracterizando a responsabilidade como risco do empreendimento, a Concessionária recebe a responsabilização pelos danos ocasionados.

“Após o reconhecimento das falhas cometidas, o Nudecon , com o intuito de garantir os direitos dos consumidores e cidadãos manauaras, busca abrigo do Poder Judiciário para que sejam indenizados pelos danos morais coletivos gerados”, ressaltou o defensor.

Em resposta à Defensoria Pública, a Concessionária informou, que os dias em que houve a ausência do serviço serão descontados nas faturas seguintes.

