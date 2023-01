Dados essenciais e ausentes no contrato do banco ocasionam invalidação de dívidas

O Desembargador João de Jesus Abdala Simões, fixou ser ilegal um contrato firmado entre o banco e um cliente porque este não recebeu as informações consideradas essenciais e capazes de validar seu consentimento com cláusulas que impactaram diretamente seu orçamento. Considerou-se a violação ao dever de informação pelo Bmg, o que importou na declaração de invalidez do pacto firmado com Alaíde Silva, cliente e autor do pedido de devolução das cobranças.

O contrato teve início no ano de 2012. Transcorridos mais de 5 anos, os descontos não cessavam no contracheque do autor. Assim, o cliente verificou que o valor dessa dívida continuou inalterado. Resultado: O contrato não foi o pretendido, o de empréstimo consignado mas o de cartão de crédito consignado.

O autor conseguiu demonstrar que havia pactuado, na sua visão, um contrato de financiamento com prazo certo de duração, sem nenhum pedido de cartão de crédito. A dívida, como narrou o autor, parecia nunca acabar. Os juros dos cartões de crédito são muito superiores aos juros de um financiamento.

O autor obteve na justiça que se reconhecesse a ilegalidade das cobranças. A vitória do consumidor se deu na razão de que, ao se analisar os documentos que foram apresentados pelo banco, detectou-se que estiveram ausentes os requisitos que estão descritos na tese “2” de acórdão de Incidente de Demandas Repetitivas.

Estiveram ausentes no contrato os meios de ter acesso às faturas, informações no sentido de que o valor do saque será integralmente cobrado no mês subsequente e informações no sentido de que apenas o valor mínimo da fatura será debitado, diretamente, dos proventos do consumidor.

Processo nº 0603703-21..2017.8.04.0001

