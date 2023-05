Conselho Federal da OAB e Pacto Global da ONU debatem ações conjuntas

O Conselho Federal da OAB esteve, nesta sexta-feira (12/5), em reunião com a Organização das Nações Unidas (ONU) para estreitar laços entre as instituições para ampliar a atuação da OAB Nacional para a contribuição com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A partir de agora, por intermédio da Comissão Nacional de Relações Internacionais, o CFOAB e o Pacto Global manterão contato a fim de desenvolver os temas debatidos no encontro. O Pacto é hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil participantes, entre empresas e organizações, distribuídos em 70 redes locais, que abrangem 160 países.

Participaram da audiência o presidente do CFOAB, Beto Simonetti; o vice-presidente da Comissão Nacional de Relações Internacionais, Bruno Barata; e o CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, Carlo Pereira. A OAB Nacional é signatária da iniciativa desde 2019.

A ideia do encontro foi aproximar as duas instituições e dar início a ações conjuntas relacionadas aos temas de convergência entre o Conselho Federal e o Pacto Global. Algumas dessas pautas de interesse comum são os direitos humanos, a preservação da Amazônia e o clima.

O presidente Beto Simonetti colocou o CFOAB à disposição e a estrutura das comissões permanentes e especiais como força de trabalho para materializar futuras parcerias que possam beneficiar a classe advocatícia, bem como a sociedade civil.

“Em todos esses temas, nós temos muitas inteligências aqui disponíveis por meio das nossas comissões permanentes e especiais. É um trabalho que nos é ofertado de forma absolutamente gratuita, voluntária e qualificada. Podemos aproveitar também todas essas pessoas para que avancemos no plano de trabalho naqueles temas que nós pretendemos eleger como um alvo de nossas tratativas”, afirmou Simonetti.

Para Carlo Pereira, há interesse relevante em engajar a OAB nas atividades desenvolvidas pelo Pacto Global. “O Pacto Global está primariamente voltado para o setor privado, de forma que a atuação da OAB se faz estratégica: a regulação da advocacia impacta diretamente o setor jurídico das empresas”, disse.

Outro tema tratado foi o apoio da OAB Nacional aos 10 princípios do Pacto Global, uma iniciativa da ONU que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade.

Com informações da OAB Nacional